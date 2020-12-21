بيان مهم من سفارة الإمارات في سلطنة عُمان

المصدر: البيان الالكتروني

دعت سفارة الإمارات العربية المتحدة في مسقط، المواطنين الإماراتيين المتواجدين في سلطنة عُمان والراغبين بالرجوع إلى أرض الوطن بالعودة قبل إغلاق منافذ السلطنة البرية والجوية والبحرية اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": "نظراً إلى قرار سلطنة عُمان بمنع الدخول والخروج الى السلطنة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين الراغبين بالعودة بالرجوع قبل إغلاق المنافذ."

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