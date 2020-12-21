380 حمولة وزعتها بلدية الشارقة ضمن «حطبكم علينا»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة اختتام المبادرة البيئية المجتمعية «حطبكم علينا»، والتي أطلقتها للعام الثالث على التوالي، حيث استقبلت بحسب ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أكثر من 1190 طلباً عبر مركز الاتصال لحجز موعد والاستفادة من المبادرة، وتم توزيع أكثر من 380 حمولة.

وأكد ثابت الطريفي «أن البلدية تولي البيئة اهتماماً كبيراً بالمحافظة عليها من خلال المبادرات المختلفة والتي تكرس دور البلدية في الحفاظ على الموارد البيئية، ودعم الأجندة الوطنية لتوفير بيئة مستدامة وبنية تحتية متميزة، حيث تعتبر المبادرة من الخدمات التي تحرص البلدية على تقديمها للمتعاملين لتوفير جذوع الأشجار والاستفادة منها بطرق مختلفة، سواء في البر أو في المزارع أو من خلال تحويلها لتحف فنية تستخدم للزينة وأغراض الديكور».

إقبال

ومن جانبه أوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أن المبادرة وفرت من خلالها البلدية جذوع الأشجار للمواطنين مجاناً انطلاقاً من حرصها على توفير أرقى الخدمات وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة من خلال التقليم والصيانة اللازمة للأشجار التي تزين كافة مناطق مدينة الشارقة ومنع سوء استغلالها من خلال قطعها أو التعدي عليها، والمحافظة على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل أكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، أن بلدية الشارقة وفرت التجهيزات اللازمة لاستقبال المواطنين الراغبين بالاستفادة من المبادرة ضمن الإجراءات الوقائية، وجهزت الفرق والمعدات اللازمة للتحميل، مشيراً إلى أن الحصول على جذوع الأشجار تم وفق مجموعة من المتطلبات وهي الحجز المسبق من خلال قنوات الاتصال التابعة للبلدية، فضلاً عن إبراز الهوية الإماراتية في موقع التحميل، كما تولى المتعامل مسؤولية توفير وسيلة النقل، في حين تولت البلدية مسؤولية التحميل فقط.

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