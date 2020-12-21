محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان القضايا والموضوعات الوطنية ذات الصلة بحياة المواطنين

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي بعد ظهر اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك في إطار التشاور المستمر بين سموهما في القضايا والموضوعات الوطنية ذات الصلة بحياة المواطنين اليومية وتوفير جميع مقومات العيش الكريم المستدام والسعادة والاستقرار الاجتماعي والمعيشي.

واستعرض سموهما خلال اللقاء عددا من المسائل المتصلة بمكافحة وحصر الآثار السلبية لوباء "كورونا" والإنجازات التي تحققت على طريق توفير اللقاحات الطبية الخاصة بالوباء للمواطنين والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. بالجهود الجبارة التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية في مختلف أنحاء ومناطق الدولة من أجل حماية أفراد المجتمع وبث روح الطمأنينة والثقة التي تتبعها الجهات المختصة في الدولة حفاظاً على صحة وسلامة مجتمعنا.

كما تطرق سموهما إلى مبادرة إطلاق السياحة الداخلية في دولة الإمارات عموماً وتفعيل هذا القطاع الحيوي المهم من أجل جذب السياح من أنحاء العالم وبث روح الأمل والتفاؤل في أوساط السياح ومجتمع الإمارات لمستقبل واعد مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية الضرورية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة لحماية السياح والقائمين على المرافق السياحية والترفيهية في الدولة من وباء "كورونا".

وكان مجلس الوزراء قد أطلق مبادرة إحياء قطاع السياحة الذي بدأ يتعافى يوماً بعد يوم بفضل الإجراءات الوقائية ذات المعايير العالمية العالية وقدوم أفواج جديدة من السياح العرب والأجانب إلى بلادنا.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وعدد من المسؤولين والمرافقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز