بيان مهم من السفارة الإماراتية بلندن حول فيروس كورونا الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أهابت السفارة الإماراتية في لندن بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية.

وأعلنت السفارة عبر صفحتها الرسمية في تويتر: "نظراً لحالة الإغلاق العام المفروضة في لندن وأجزاء من جنوب شرق انجلترا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تهيب سفارة دولة الإمارات في لندن مواطني الدولة المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية، وحسب ما هو مذكور في موقع الحكومة الارشادي لإجراءات كوفيد-19: https://www.gov.uk/guidance/tier-4-stay-at-home

ودعت السفارة مواطني الإمارات المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة التسجيل في خدمة تواجدي، وضرورة التواصل في الحالات الطارئة مع السفارة على الرقم 00442075811281 أو مركز الاتصال على الرقم 97180044444+.

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