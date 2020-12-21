بلدية دبي ضمن الـ5 الأوائل عالمياًبإدارة المعرفة والابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

حققت دبي إنجازاً عالمياً جديداً أضافته إلى سجل إنجازاتها في مجالات التطوير الحكومي بفوز «بلدية دبي» بجائزة أفضل مؤسسة في مجال إدارة المعرفة والابتكار العالمية والمعروفة اختصاراً باسم جائزة «MIKE»، والممنوحة من مؤسسة مجموعة الدراسات العالمية «غلوبال مايك ستادي غروب» التي صنفت البلدية ضمن أفضل خمس مؤسسات على مستوى العالم في هذا المجال.

وتعد الجائزة السنوية من أشهر وأعرق الجوائز العالمية في مجال إدارة المعرفة والابتكار، تتنافس فيها العديد من المؤسسات الرائدة. وبلدية دبي هي المؤسسة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمكنت من الوصول إلى تصنيف الخمس الأوائل عالمياً ضمن الجائزة.

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بلدية دبي ضمن الأفضل عالمياً في إدارة المعرفة والابتكار

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