أحمد بن محمد: تطوير الإعلام العربي أولوية استراتيجية

المصدر: دبي ــ البيان

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية ممثلة بنادي دبي للصحافة، حفلاً افتراضياً بعد غد الأربعاء لتكريم الفائزين في الجائزة.

إلى ذلك أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، أن تطوير الإعلام العربي، بات أولوية مهمة، وخياراً استراتيجياً، لا يمكن الإبطاء في تبنّيه أو الوفاء بمتطلباته.

جاء ذلك، بمناسبة الإعلان عن أجندة منتدى الإعلام العربي، الذي ينطلق افتراضياً الأربعاء. وقال سموه: إن المنتدى استهدف منذ انطلاقه، التوصل إلى تصورات تعين الإعلام العربي على التطور والارتقاء، ولا شك أن إعلام المنطقة، يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة، ويحتاج إلى رسالة متماسكة، وخطاب صادق ومؤثر عربياً وإقليمياً ودولياً.

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