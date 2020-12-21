تعاون بين دبي وسنغافورة في مجال التصميم

المصدر: دبي - وام

بحث أعضاء اللجنة التنفيذية لمبادرة عضوية مدينة دبي في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال التصميم مع مجلس سنغافورة للتصميم فرص التعاون عبر برامج مشتركة في مجال التصميم بين الطرفين إلى جانب التبادل الطلابي لإتاحة فرصة لهم للتعرف على ممارسات المدن المبدعة في مجال التصميم والفنون. جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي ضم كلاً من المهندس عاصم القاسم رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة دبي ومدير إدارة التخطيط التنفيذي بالإنابة في بلدية دبي، وعلياء خالد القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في وزارة الثقافة والشباب والشركاء الاستراتيجيين ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، وسلطة دبي للتطوير، وهيئة الثقافة والفنون، وحي دبي للتصميم.

يذكر أن منظمة اليونسكو الدولية أعلنت في عام 2017 عن اختيار مدينة دبي كأول مدينة مبدعة في مجال التصميم في الشرق الأوسط، وذلك ضمن شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة التي تضم 246 مدينة في 72 بلداً وتلتزم بالعمل على التطوير المستمر لكافة الممارسات الإبداعية إلى جانب مشاركة الآخرين في عملية الترويج لشتى الصناعات المبدعة والتي تأسست في عام 2004.

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