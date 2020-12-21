افتتاح تجريبي لشاطئ القرم في أم القيوين

المصدر: (أم القيوين - وام )

تم الافتتاح التجريبي لـ«شاطئ القرم» في منطقة خور اليفرة بأم القيوين للزوار لإتاحة فرصة استكشاف المساحات الطبيعية الخلابة والبيئة الساحلية بالإمارة.

وتواصل دائرة السياحة والآثار بأم القيوين تجهيزاتها استعداداً للافتتاح الرسمي لـ«شاطئ القرم»، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارة، ويهدف إلى تعزيز مقومات السياحة البيئية، وإبراز أهمية أشجار القرم.. حيث يتم العمل حالياً على إضافة المرافق العامة لضمان راحة وسلامة مرتاديه، بالإضافة إلى توفير خدمات الأنشطة الرياضية المتنوعة للجمهور. وأكدت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين حرصها على مواكبة استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات وجعل الإمارة واجهة سياحية جاذبة من خلال تعزيز الأنشطة والفعاليات السياحية وإبراز أهمية السياحة البيئية والمحافظة عليها.

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