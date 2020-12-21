اعتماد نظام إدارة وثائق «موارد الشارقة»

المصدر: (الشارقة - وام )

وقع الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وصلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، مذكرة اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لدائرة الموارد البشرية بالشارقة.

ويهدف النظام إلى جمع وحفظ وتنظيم الوثائق، ليكون داعماً للموظفين في تأدية أعمالهم اليومية، من خلال توفير الوقت والجهد، للوصول لجميع الوثائق الورقية والإلكترونية بسرعة ودقة، وذلك اعتماداً على خطط لتصنيف الوثائق ومدد استبقائها.

وقال الدكتور طارق بن خادم «إن هذا النظام، الذي تم إعداده مع الهيئة، يؤكد الحرص على تعزيز التعاون بين الجهات لخدمة وتطوير أنظمة التوثيق التي تهدف إلى حفظ المستندات والوثائق المهمة، وإنجازات الدائرة، ومراحل تطور العمل».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز