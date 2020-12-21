تشكيل مجلس الإمارات للشباب بدورته الخامسة لمدة عام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب عن تجديد تشكيل مجلس الإمارات للشباب بدورته الخامسة، وذلك لمدة سنة تنتهي في شهر نوفمبر العام المقبل، وذلك لرفد الطاقات الوطنية الشابة بخبرات جديدة ومتنوعة تسهم في تعزيز دور المجلس في خدمة الشباب الإماراتي، وتفعيل دورهم في عملية التطور والازدهار في الدولة عبر مجموعة من الأفكار الإبداعية المبتكرة التي تعزز مكتسبات الإمارات على المستويات العالمية.

وعقد مجلس الإمارات للشباب في دورته الخامسة اجتماعه الأول افتراضياً برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك بحضور أعضائه الجدد الذين يمثلون نخبة من الكفاءات المتميزة، ومجموعة من المواهب الوطنية الشابة من كل أنحاء الدولة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض اختصاصات مجلس الإمارات للشباب وفق قرار مجلس الوزراء رقم (11/‏‏‏‏14) لسنة 2020، وجلسته رقم (14) بشأن تجديد تشكيل مجلس الإمارات للشباب، كما تم الاطلاع على خطة عمل المجلس، ومناقشة مجموعة من التصورات والمقترحات الرامية إلى تفعيل دوره في خدمة مسيرة تمكين الشباب وإشراكه بفاعلية في مسيرة التنمية، وتم أيضاً انتخاب هاشم الكعبي نائباً للرئيس، وانتخاب خالد البلوشي مقرراً للمجلس.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الإمارات للشباب: «تجديد تشكيل مجلس الإمارات للشباب بدورته الخامسة هو استكمال لمسيرة البناء والعطاء لتمكين وخدمة شباب الوطن، إيذاناً لمرحلة أخرى من مراحل العمل لبناء قدرات الشباب الإماراتي وشخصيته لتحقيق الاستفادة الأمثل من الطاقات والأفكار الشابة للمساهمة في دفع مسيرة تقدم وازدهار دولتنا بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة وطموحات شعبنا بأن نكون الأوائل دائماً على مستوى العالم في جميع المجالات».

فخر

وأضافت معاليها: «قدم شبابنا على مدار الاثني عشر شهراً الماضية أمثلة نفخر بها في العمل الوطني، فعلى الرغم من التحديات التي تزامنت مع جائحة كورونا، إلا أن شبابنا بعزيمته وإصراره حقق طموحاته وواصل نجاحاته، ومضى في مسيرة إنجازاته التاريخية التي عانق بها حدود السماء ليؤكد أنه على قدر المسؤولية، وأنه عند حسن ثقة القيادة الرشيدة بقدراته وإمكاناته».

وتابعت معاليها: علينا جميعاً اليوم مواصلة العمل والمثابرة للبناء على هذه المنجزات، وننتظر من أعضاء مجلس الإمارات للشباب هذا العام أفكاراً استثنائية وغير تقليدية تشكل إضافة نوعية لمسيرتنا التي بدأناها للاستفادة الأمثل من مخزون طاقاتنا الشابة التي يزخر به الوطن لصناعة مستقبل أفضل نكون فيه الأفضل على كافة المستويات.

ثقة

وقال المهندس هاشم الكعبي، والذي يشغل منصب رئيس قسم إدارة مشاريع البنية التحتية في شركة نورث25 لإدارة المشاريع: «إن الثقة الغالية في اختياري كعضو في مجلس الإمارات للشباب هو حافز لبذل المزيد من الجهود، وفرصة ثمينة للعمل على تطوير مهاراتي واكتساب الخبرة لخدمة وطني بصورة أفضل، ونتطلع للبناء على ما قدمه المجلس السابق من خلال مواصلة العمل على تمكين الشباب وتسخير الطاقات الشبابية لتحقيق رؤى القيادة الحكيمة في تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل واعد، والمساهمة في خدمة الوطن والمواطن».

مسؤوليات

ومن جانبه، قال نديم الكثيري، والذي يشغل منصب مدير الحسابات المالية في شركة دولفين للطاقة المحدودة: «إن الثقة الغالية التي منحتها القيادة الرشيدة لأعضاء المجلس تضع على عاتقنا مسؤوليات وتحديات كبيرة يجب علينا العمل على تجاوزها للوصول إلى الأهداف المنشودة، وستكون هذه الثقة دافعاً لمزيد من العمل والجد والعطاء لنكون عند حسن الظن قولاً وفعلاً، ونعد قيادتنا الرشيدة والشباب بأننا جندنا أنفسنا لخدمتهم في شتى الميادين لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم على أكمل وجه».

دعم

وقالت فاطمة المنهالي، والتي تشغل مدير برامج التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في دائرة التعليم والمعرفة: «بفضل دعم قيادتنا الرشيدة تقدم دولة الإمارات نموذجاً متميزاً في تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار وصياغة مستقبل دولة الإمارات وتوظيف إمكاناتهم لتحقيق رؤية وأهداف مسيرة التقدم. وتشكل مجالس الشباب حاضنة لطاقات الشباب ومنصة توظف كامل إمكاناتهم وتمكنهم من العمل على مبادرات وأفكار إبداعية وابتكارية لتحقيق طموحاتهم، والمساهمة الفاعلة في مسيرة تقدم وازدهار دولتهم».

وأضافت: «إن عضوية مجلس الإمارات للشباب والمجالس الشبابية هي فرصة لكل شاب إماراتي يتمتع بروح المبادرة والريادة، ومن خلال عضويتي في مجلس الإمارات للشباب سنحرص جميعاً على المساهمة في مسيرة تنمية الدولة ».

استثمار

ومن جهتها، قالت عليا الحزامي، والتي تشغل منصب منسق إسعاد المتعاملين في دائرة الطيران المدني بالشارقة: «فخورة بأن أكون من ضمن الفريق الذي يمثل شباب الدولة، وأن أسهم مع زملائي في خدمة هذا الوطن المعطاء الذي يرى في الشباب استثماراً للمستقبل ويدعم مقترحاتهم ويفسح المجال أمامهم ليشاركوا في رسم مستقبل الدولة وفي تحقيق رؤى قادتها وطموحات شعبها».

تنمية

وفي السياق ذاته، قالت سليمة المزروعي، والتي تشغل حالياً منصب مسؤول للاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة: «إن عضوية مجلس الإمارات للشباب هي تكليف مُشرّف، ومسؤولية عظيمة تقع على عاتقنا، وهي أيضاً تجسيد للثقة الكبيرة التي توليها قيادتنا الرشيدة لشباب الإمارات، ودعمها الدائم لهم، والإيمان بقدراتهم وبدورهم المحوري في بناء مسيرة التنمية الشاملة للدولة».

مواهب

إلى ذلك، قالت سارة العوضي، والتي تعمل محلل بحوث في قطاع الاستراتيجية والسياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء: «نحن اليوم محظوظون بقيادة رشيدة ودولة تحتضن قدراتنا ومواهبنا وتعمل على الاستثمار الأمثل فيها في شتى المجالات، وتحرص على إشراك الشباب في عملية صنع القرار وإشراكهم كعنصر أساسي في رسم خطط وسياسات واستراتيجيات الدولة».

جدارة

ومن جانبه، أكد خالد البلوشي، وهو مدرب دولي معتمد من الأكاديمية الدولية الأمريكية. يعمل لدى شركة تنفيذ التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني: «تمكن شباب الإمارات من مواجهة التحديات بعزم وجدارة، وجزء من مهامنا بهذه الدورة العمل على معرفة التحديات المستقبلية التي قد تواجههم خلال الـ50 عاماً المقبلة».

حلقة وصل



يعمل مجلس الإمارات للشباب كجهة استشارية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الموضوعات التي تخص الشباب، كونه حلقة وصل بين الشباب وبين صنّاع القرار في الدولة، حيث يقوم بتسليط الضوء على التحديات التي يمرون بها، ووضع أفضل الحلول والتوصيات لحلّها، ثم يقوم المجلس برفع التوصيات للحكومة لرسم السياسات والاستراتيجيات التي تسهم في حل قضايا الشباب، حيث تصب في الأجندة الوطنية للشباب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

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