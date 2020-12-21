«الوطني» يناقش غداً مشروعي الميزانية الاتحادية واعتماد الحساب الختامي

المصدر: أبوظبي- البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني، للفصل التشريعي السابع عشر، غداً، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، الذي أحيل بقرار من معالي رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2019، كما يوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بالقطاعات المالية والإسكان والبنية التحتية.

جدول

وحسب جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، من العضو حميد علي العبار الشامسي، حول «إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية، وحالات إعفائهم من سدادها»، ومن العضو ناعمة عبد الله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، حول «رصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي»، و«حوادث الشاحنات في منطقة شوكة»، كما يوجه العضو عبيد خلفان الغول السلامي، سؤالاً إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، حول «التسهيلات والتركزات الائتمانية للبنوك الوطنية». وفي بند التقارير الواردة من اللجان، يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بشأن توصيات المجلس لموضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم، في شأن الإشراف على المدارس».

وفي بند الرسائل الواردة للمجلس، سيطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات». وطبقاً لبند المراسيم بقوانين التي صدرت، يطلع المجلس على المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987، بشأن الأوسمة المدنية.

وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، يطلع المجلس على «14» مرسوماً اتحادياً.

تقرير

يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بشأن توصيات المجلس لموضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم، في شأن الإشراف على المدارس». كما سيطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات».

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