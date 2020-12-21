«بيت الخير»: 52 مليون درهم للدعم الغذائي للمحتاجين 2020

المصدر: (دبي - وام)

أعلنت جمعية بيت الخير بدبي أن الدعم الغذائي للأسر المتعففة والأقل دخلاً والعمال المقيمين بلغ في 2020 أكثر من 52 مليون درهم استفاد منها 3.2 ملايين فرد و36 ألفاً و276 أسرة وذلك ضمن مشروع «الطعام للجميع» الذي حقق طفرة في عطائه وأدائه خلال أزمة كورونا بلغت قيمة الإنفاق عليه 23 مليون درهم.

وتم توزيع 3.2 ملايين وجبة غذائية ضمن حملة «10 ملايين وجبة» التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتم توزيعها ضمن شروط الصحة والسلامة على العمال المحجورين والفئات المتضررة وعلى سكنات العمال المقيمين في 80 موقعاً في إمارات دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان والشارقة وأم القيوين.

وتأتي مشاريع الدعم الغذائي في «بيت الخير» ضمن برنامج «فرحة» الذي يركز على إسعاد الأسر والفئات الأقل دخلاً كدعم إضافي لها في المناسبات والأزمات.

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