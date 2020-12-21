«دبي الخيرية» ترسل مساعدات إغاثية إلى أفغانستان

المصدر: دبي - رامي عايش

قدمت جمعية دبي الخيرية مساعدات إغاثية إلى أفغانستان بالتعاون مع سفارة الدولة، في إطار التزامها الإنساني تجاه المحتاجين في الدول التي تنفذ فيها مشاريع خيرية وإنمائية، ومؤازرتها في مواجهة الظروف المعيشية وبرودة الشتاء، في وقت أعلنت فيه عن توزيع 450 سلة غذائية في دبي والمناطق الشمالية، لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتعففة ومحدودة الدخل.

وقال أحمد مسمار أمين السر العام للجمعية لـ«البيان»، إن الجمعية أرسلت إلى أفغانستان مساعدات بنحو 900 ألف درهم عبارة عن ملابس شتوية وتمور ومصاحف وسجاد.

وأوضح أن الجمعية أرسلت 50 كرتونة من التمور، ومثلها مصاحف، و12500 جاكيت شتوي، إضافة إلى نحو 80 سجادة للاستفادة منها في فرش المساجد.

حماية

وقال: «تلمست الجمعية حاجة المحتاجين من أبناء الشعب الأفغاني للملابس الدافئة لحمايتهم من البرد في هذه الأوقات من السنة التي يكون فيها الشتاء بارداً جداً، كما أرسلت جاكيتات ومصاحف وسجاداً وتموراً».

في شأن متصل، ذكر أحمد مسمار أن «دبي الخيرية» تنفذ مشاريع متنوعة في أفغانستان منذ نحو عام ونصف العام بالتعاون مع سفارة الدولة، ومع إحدى الجمعيات المحلية فيها، لافتاً إلى أن المشاريع تشمل بناء مساجد ومستوصفات طبية، وتقديم دعم للأسر لتصبح منتجة وقادرة على سد احتياجاتها بنفسها. وقال: «دعمنا للشعب الأفغاني مستمر، وسيتوّج خلال الفترة المقبلة بمزيد من البذل والعطاء والمساعدات الإنسانية والإنمائية».

دفعة أولى

وأشار مسمار إلى أنه تم توزيع 450 سلة غذائية بقيمة 120 ألف درهم على المحتاجين في إمارة دبي والمناطق الشمالية تحتوي على الاحتياجات الأساسية اليومية، كدفعة أولى، ستتبعها خلال الأسبوعين المقبلين دفعة ثانية بقرابة 350 سلة لدعم الأسر المسجلة في كشوفات الجمعية.

حرص

وأكد مسمار أن جمعية دبي الخيرية تحرص على إشراك الأفراد والمؤسسات المجتمعية بكافة تخصصاتها في دعم المشاريع الخيرية التي تتبناها، بهدف ضمان تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف المجالات والظروف.

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