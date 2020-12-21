31 مليوناً حصيلة مزاد الأرقام المميزة بدبي

المصدر: (دبي - البيان )

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ 105 للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول من أمس، 31 مليوناً و550 ألف درهم. وجرت فعاليات المزاد في فندق إنتركونتننتال فيستفال سيتي. وحقق الرقم «13 R» القيمة السعرية الأعلى، إذ بيع بـ 3 ملايين و820 ألف درهم، تلاه الرقم «W 69»، حيث بيع بـ 2 مليون و420 ألف درهم والرقم «AA 18» والذي بيع بمليون و900 ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، للوحات المركبات المميزة من الفئات: «AA-K-L-M-N-O-P-Q-R-T-U-V-W-X-Z» وتحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية، على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة.

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