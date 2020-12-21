«طرق دبي» تعرض فرصاً لحقوق تسمية 5 محطات للحافلات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة تتيح بموجبها لمؤسسات قطاع الأعمال الدخول في شراكة تعزز مساهمتها في نهضة دبي عبر الحصول على حقوق تسمية 5 محطات للحافلات هي: «الغبيبة والسطوة وعود ميثاء وميدان الاتحاد والجافلية»، وتُمكن المبادرة القطاع الخاص من الارتباط بالتراث الغني والثقافة المتنوعة لدبي عبر أسماء محطات في أحياء تجمع بين العراقة والحضارة في المدينة، وتمثّل الباقة المعروضة الدفعة الأولى لمحطات الحافلات، التي أعيد تطويرها على نحو يشكّل تحوّلاً لافتاً للترحيب بالقادمين للحدث الأبرز في دبي والمنطقة وهو معرض إكسبو 2020.

تناغم

ويقوم المشروع بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لمنحها الفرصة للارتباط بالمظاهر التراثية والثقافية الغنية لدبي ويهيئ لعلاماتها التجارية فرصة رائعة للظهور بشكل مميز في المجتمع وبشكل يتناغم مع نهج دبي. وبحسب المشروع، يكفل العقد فترة 5 سنوات من الترويج للعلامة التجارية للشركاء، ما يوفر للقطاع الخاص فرصة استثمارية طويلة الأمد يمكن من خلالها تطوير منصة ذكية ومبتكرة للتواصل مع الركاب وسكان المناطق المجاورة لتلك المحطات، ويتيح هذا الامتياز للقطاع الخاص الشراكة في تسمية 5 محطات للحافلات.

وتم استلهام المفهوم الجديد لحقوق تسمية محطات الحافلات من النجاحات، التي حققتها تجربة حقوق تسمية محطات مترو دبي، وهو ما ينسجم أيضاً مع رؤية القيادة، التي تدعو إلى تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأسلوب لتحفيز النمو والتطور في دبي. حيث تمثل خطوط حافلات هيئة الطرق والمواصلات شريان الحياة النابض طوال اليوم من خلال نقل آلاف الركاب في مدينة دبي.

الغبيبة للحافلات

ويستخدم محطة الغبيبة للحافلات بشكل متكرر أشخاص من مختلف شرائح المجتمع، وتقع على مقربة من أسواق التوابل والمجوهرات، ومنطقة البستكية التاريخية، ومينا بازار، وهي محطة حافلات مركزية للسكان والسياح، ويبلغ عدد المارّين عبر هذه المحطة حوالي 85 ألف شخص يومياً.

وتعتبر منطقة السطوة مركز دبي للشركات الصغيرة، وتعجّ بمجموعة من المحلات الحيوية المطلة على الشارع على نحو يوازي الميل الذهبي لشارع الشيخ زايد، وتمتاز بكونها منطقة عالية الكثافة، وغنية بالتنوع السكني، وتعد محطة السطوة للحافلات معبراً للكثيرين بالطريق إلى منازلهم. ويبلغ عدد المارّين عبر هذه المحطة حوالي 65 ألف شخص يومياً.

عود ميثاء

وتخدم محطة عود ميثاء للحافلات المنطقة المحيطة بجسر آل مكتوم، وتقع على مقربة من مؤسسات أكاديمية ومستشفيات رائدة، وواحد من أقدم الأماكن الترفيهية والرياضية في المدينة، فضلاً عن مجموعة من المنشآت السكنية والترفيهية والمطاعم والمكاتب. ويبلغ عدد المارّين عبر هذه المحطة حوالي 55 ألف شخص يومياً.

ميدان الاتحاد

وتقع محطة ميدان الاتحاد للحافلات في منطقة شعبية تضم مكاتب حكومية مثل بلدية دبي، وتشغل موقعاً رئيساً داخل حزام ديرة التجاري، الذي يشمل مناطق نايف والراس وأسواق الجملة ويبلغ عدد المارّين عبر هذه المحطة حوالي 45 ألف شخص يومياً.

محطة الجافلية

تقع محطة الجافلية للحافلات على مرمى حجر من المركز التجاري العالمي، وبرواز دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وحديقة زعبيل في دبي، علاوة على كونها ملتقى للعائلات والسياح في جميع أنحاء الإمارة لاستكشاف بعض من أبرز معالم دبي. ويبلغ عدد المارّين عبر هذه المحطة حوالي 45 ألف شخص يومياً.

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