«دبي الآن» تنجز 2.5 مليون معاملة بـ 1.5 مليار درهم خلال 2020

المصدر: دبي - نورا الأمير

أفادت هند النعيمي مديرة إدارة خدمات «دبي الآن»: «إن تطبيق «دبي الآن» أنجز 2.5 مليون معاملة بقيمة 1.5 مليار درهم، منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وبإجمالي 11.7 مليون معاملة بقيمة إجمالية 6.1 مليارات درهم، منذ إطلاق التطبيق قبل 5 سنوات، مشيرة الى ارتفاع نسبة الإقبال خلال العام الجاري، وإضافة خدمات أخرى جديدة».

نسب

وذكرت أن المنصة تتيح للأفراد فرصة الوصول إلى 120 خدمة، تقدّمها أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، شاملة خدمات تعليمية وصحية وأمنية وإقامة وسفر وخدمات الفواتير والمركبات وغيرها، لافتة إلى ارتفاع نسبة الإقبال على الخدمات منذ بدء شهر مارس الماضي وحتى الآن، وذلك نتيجة للإجراءات والتدابير الوقائية، التي تم اتخاذها والقيود التي فرضت، ما جعل إنجاز المعاملات إلكترونياً خياراً سهلاً، لا سيما أن المستخدم لا يحتاج إلى التسجيل في أكثر من حساب لإنجاز المطلوب. وأوضحت أن تطبيق «دبي الآن» يعتبر أحد الإنجازات الفعالة لدبي الذكية.

حسابات

وعن جديد التطبيق قالت: «تمت إضافة خدمات جديدة شائعة الاستخدام، منها إعادة تعبئة حسابات الدفع المسبق من «دو»، حيث كانت حصراً على الفواتير، وخدمة إدارة حسابات كهرباء ومياه دبي، وخدمة إدارة حساب سالك، والتي تمكن طالب الخدمة من الحصول على كشف بالمركبات، التي يملك عليها حسابات، مع خاصية تحديث البيانات وتقديم الشكاوى، وخدمات التحقق من سند الملكية، وخدمة تقارير سفر المكفولين من إدارة الجنسية والإقامة بدبي، وتوفير جدول الفعاليات لمجلس دبي الرياضي والفعاليات الرسمية الرياضية بالدولة.

وقالت النعيمي: «كان الإقبال كبيراً خلال جائحة «كوفيد 19» لإنجاز الخدمات والاستفادة من المعلومات العامة خاصة المتعلقة بـ«كوفيد 19»، والتي تم إدراجها بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي من إجراءات سفر وتدابير وقائية، إضافة إلى خدمة جديدة تم توفيرها لحسابات المريض تسمح للمريض رؤية نتائج فحوصاته مثلاً ونتائج التحاليل وخدمة مواعيد المرضى».

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