70 % انخفاض إصابات ووفيات الحوادث المرورية منذ 2017

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

أكد الدكتور علاء عبدالرحمن البكري مستشار جمعية الإمارات للسلامة المرورية، بأن الحوادث في دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفضت بشكل كبير منذ عام 2017، وبالتالي انخفضت نسبة الإصابات والوفيات، بنسبة 70%، مثمناً هذا الإنجاز الذي يعكس دعم ورعاية القيادة الرشيدة، وتكاتف الجهود بين جميع المؤسسات والدوائر المعنية بالسلامة المرورية، جاء ذلك خلال ملتقى تنظمه جمعية كلنا الإمارات بعنوان «ملتقى نظم وقوانين مرورية» ويختتم جلساته غداً.

واستعرض البكري أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المرورية وهي الانحراف المفاجئ، وعدم تقدير مستخدمي الطريق للمسافات، وترك مسافة أمان كافية، وأشار إلى ضرورة التركيز على تحاليل السلاسل الزمنية وأعداد المركبات ونتائج الحوادث، مشيراً إلى أن هناك مستجدات حديثة مع التطور والذكاء الاصطناعي.

وأوضح البكري أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول العالمية ذات النسبة المنخفضة في وفيات الحوادث المرورية حيث تبلغ النسبة 4.48% لكل 100 ألف نسمة.

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