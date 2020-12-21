«تدوير» تفتتح مجمعاً صديقاً للبيئة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، المجمع الصديق للبيئة «إيكو بارك»، ليكون نقطة تحول مركزية على صعيد خطط المركز الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في بناء نظام بيئي مستدام يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030.

وأقيم الافتتاح بحضور الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين للمركز من القطاعين الحكومي والخاص.

شرح

وتخلل الافتتاح تقديم شرح وافٍ ومفصل حول آلية عمل المجمع وأهدافه، والمشاريع المرتبطة به، والشركات التي سيكون لها دور أساسي فيه، إلى جانب مشاريع إعادة التدوير القائمة والمستقبلية، والأعمال المتعلقة بمعالجة النفايات الطبية والخطرة ومخلفات الحيوانات النافقة، حيث يتضمن المشروع أراضي تصل إلى 27 قطعة، ترتبط بشبكة طرق داخلية، تم تجهيزها لتسهيل عمليات الوصول لكل المناطق داخل المجمع.

مشاريع

ويضم المجمع الجديد محطتين لمعالجة النفايات الطبية والخطرة، كمشاريع استثمارية تشرف عليها شركتا الأهلية وكلينكو لمعالجة النفايات بقدرة تصميمية تصل إلى 7500 طن في العام أي ما يعادل 1560 كيلوغراماً في الساعة لكل من المحطتين، بقيمة استثمارية تصل إلى 100 مليون درهم للمحطتين، إضافة إلى محرقة لمعالجة مخلفات الحيوانات النافقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 كيلوغرام في الساعة، بإشراف من شركة «أفيردا» لإدارة النفايات، وبقيمة 10.5 ملايين درهم تشمل نصف مليون للعمليات التشغيلية السنوية، حيث ستغطي المحرقة المقامة في أبوظبي معالجة النفايات المتولدة من المزارع والعزب، وسيتم استخدام درجات حرارة في الحرق تصل إلى 1200 درجة مئوية التزاماً بالتشريعات البيئية المعمول بها في الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز