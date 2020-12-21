خدمة طلب الإسعاف الطارئ بكبسة زر في دبي

المصدر: دبي- البيان

دشن خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التطبيق الذكي للمؤسسة، الذي يتيح خدمة طلب الإسعاف الطارئ بكبسة زر على التليفون المحمول من أي مكان في إمارة دبي، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين، ورفع معدل سعادة الموظفين والمتعاملين، من خلال أتمتة كافة الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وغايات خطة دبي 2021.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن تطبيق DCAS SMART SOS، يرتكز أساساً على خدمة طلب الإسعاف الطارئ، وهي ميزة جديدة تسهم في رفع سرعة الاستجابة، من خلال تحديد الموقع الفعلي لطالب خدمة الإسعاف، الذي أصبح بإمكانه أن يصل للمرسل الطبي خلال ثوانٍ، بضغطه على زر (SOS).

خدمات

وقال الدراي: إن التطبيق أضاف خدمتي سامع وعُلم لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، ليتمكنوا من طلب الخدمات الإسعافية بكل يسر وسهولة، بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية. ويوفر التطبيق إمكانية توثيق بيانات الملف الشخصي للمريض أو المصاب، بما في ذلك السجل الطبي، وقائمة بأقرب المستشفيات والعيادات والصيدليات، وكذلك يتيح للمتعامل اختيار نوع البلاغ (الحريق، حادث، إصابة أو إبلاغ عن إصابة أخرى). وأكد أنه سيتم خلال المرحلة الأولى من إطلاق التطبيق، رصد كافة ملاحظات أفراد المجتمع، من أجل إجراء التحسينات اللازمة.

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