خدمات متميزة تقدمها «صحة دبي» لراغبي السفر

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت هيئة الصحة بدبي أهمية أخذ تطعيمات السفر بمدة لا تقل عن 6-4 أسابيع قبل موعد السفر، ليتمكن الجسم من الحصول على الحصانة ضد الأمراض المستهدفة، داعية جميع الراغبين في السفر إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية للمسافرين.

وأكدت الدكتورة علياء محمد الدلال، استشاري طب الأسرة ورئيس قسم خدمات البرامج المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة على أهمية الاستفادة من هذه الخدمات قبل السفر لوجود عدد من اللقاحات الإلزامية التي تشترطها بعض الدول، مثل لقاح الحمى الصفراء لدول أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

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