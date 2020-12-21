مستشفى خليفة برأس الخيمة يشخّص الأمراض بالذكاء الاصطناعي

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إحدى مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لـ«البيان» أنه بصدد تجريب أحدث كاميرا محمولة بالأشعة السينية تساعد على تشخيص الأمراض باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحليل صور الأشعة، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتبني أحدث التقنيات والأنظمة الذكية في عملياته، والتي تواكب الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال والتطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور «ال يونع هوانغ» استشاري العظام ورئيس قطاع العمليات في المستشفى، أن الجهاز الجديد Mine2 يعتبر أحدث ما توصلت إليه الصناعة في مجال الأشعة السينية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم أجهزة الأشعة بعمليات حسابية دقيقة وتحويل البيانات إلى صورة أشعة.

وأكد المهندس محمد أبو العطا في قسم هندسة الأجهزة الطبية الحيوية، أن الجهاز آمن على المريض والطاقم الطبي من التعرض المتكرر للإشعاع، ففي بعض الحالات الحرجة قد يحتاج المريض إلى زيارة قسم الأشعة لفحص الصدر والهيكل العظمي بالأشعة السينية، ونظراً لصعوبة نقل المريض يساعد هذا الجهاز المحمول الذي لا يحتاج إلى قابس كهربائي لكي يعمل على بقاء المريض في مكانه دون الحاجة لنقله.

وأشار إلى أن حجم الجهاز الصغير يقدّر بنحو حجم كف اليد، ويزن 1.8 كيلوغرام وبالإمكان استخدامه في أي مكان وأي وقت دون قيود.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز