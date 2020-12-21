«معاً» تطلق أول برنامج مسرّع اجتماعي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، أول برنامج مسرّع اجتماعي يُعزز أثر المؤسسات الاجتماعية القائمة، وذلك عبر توفير الدعم اللازم للتوسع والازدهار في أعمالها ضمن أبوظبي.

وبالتعاون مع منصة «بلغ أند بلاي» سوق أبوظبي العالمي المتخصصة بتطوير البرامج والمحتوى، تم اختيار ست مؤسسات اجتماعية قائمة من ستة بلدان للانتساب للدورة الأولى من المبادرة الافتراضية، والتي ستركز على مواضيع تُعنى بالصحة النفسية. يشجع البرنامج على الابتكار الاجتماعي عبر ترسيخ روابط تجمع بين الأفراد والمؤسسات، بهدف تمكينهم من إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية الملحة في إمارة أبوظبي من خلال توفير برامج وحصص مباشرة للإرشاد والتوجيه، والتدريب والتأهيل لصقل مهارات المشاركين، بهدف تبادل الخبرات مع المؤسسات والمستثمرين. وتُقام الدورة الأولى لبرنامج المسرع التابع لهيئة معاً تحت عنوان تعزيز «الصحة النفسية»، والتي تندرج ضمن الأولويات الاجتماعية المحددة من قبل دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، والتي تُعد استجابة سريعة نظراً لحاجة المجتمع لمبادرات قيمة تساهم في تخفيف الآثار الاجتماعية للجائحة الصحية الأخيرة التي اجتاحت العالم بأسره.

وبهذه المناسبة صرحت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يعكس إطلاق برنامج المسرّع الاجتماعي التزام هيئة معاً بتحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في تمكين المؤسسات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وتشجيع نمو قطاع ثالث مزدهر في الإمارة ومعالجة التحديات الاجتماعية عبر إيجاد حلول مبتكرة، بما يعود بالنفع على أبناء مجتمع الإمارة».

تفعيل

وأضافت: «نجحت هيئة معاً في تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام وزيادة عددها في أبوظبي، مما ساهم في رفد المجتمع بفرص عمل جديدة في القطاع الاجتماعي، فضلاً عن نشر الوعي بأهمية ريادة الأعمال الاجتماعية وأثرها في إحداث تحول إيجابي».

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