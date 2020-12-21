الإمارات تسجل 1,171 إصابة جديدة بكورونا و 3 حالات وفاة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 128562 فحصاً جديداً في الساعات الـ24 الماضية وأعلنت عن شفاء 866 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 168,995 حالة. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1,171 حالة إصابة جديدة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 193,575 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 637 حالة. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين .

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