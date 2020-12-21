3.9 ملايين استفسار أجاب عنها «رمّاس كهرباء دبي» منذ 2017

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، المرحلة الثالثة من موظفها الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي «رمّاس»، بما يتيح للمتعاملين الحصول على المزيد من خدمات الهيئة عبر «رمّاس»، مثل خدمة «الدفع السهل» وعروض «متجر ديوا»، إضافة إلى المشاركة في مؤشر سعادة المتعاملين. وأجاب «رمّاس» عن أكثر من 3.9 ملايين استفسار في الفترة منذ إطلاقه في 2017 حتى نهاية سبتمبر الماضي، ومن بينها 200 ألف استفسار وردت عبر منصة «واتساب بزنس»، كما أجرى 5688 معاملة دفع فواتير خلال الفترة نفسها. ويمكن لبناة المشاريع من الاستشاريين والمقاولين عبر «رمّاس» تتبع طلباتهم المتعلقة بخدمات شهادات عدم الممانعة وخدمات شبكة المياه وشبكة الكهرباء والخدمات الفنية العامة وغيرها.

خصائص

ويقدم «رمّاس» مجموعة من خدمات الهيئة، ويوفر خصائص عديدة مثل الإجابة عن استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد غوغل، والروبوتات، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس» على الرقم 046019999، حيث تعد أول جهة حكومية في الدولة توثق حسابها عبر المنصة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات الذكية تنفيذاً لمبادرة دبي الذكية، ورؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

مسؤولية

وأضاف معالي الطاير: «نحمل في الهيئة على عاتقنا مسؤولية تطوير خدمات متميزة تطابق أفضل الممارسات العالمية، وتواكب التطور المستمر والاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي، من خلال توظيف الإبداع والابتكار وتسخير التكنولوجيا وتطبيقاتها وأحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ونتطلع إلى تقليل عدد المراجعين وزيادة معدلات التبني الذكي في الهيئة الذي وصلت نسبته إلى 98.5% خلال الربع الثالث من العام 2020».

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