4 شروط حددتها بلدية الشارقة للاستفادة من «حطبكم علينا»

المصدر: الشارقة - البيان

حددت بلدية الشارقة 4 شروط واجب تحقيقها للاستفادة من مبادرة «حطبكم علينا»، والتي أطلقتها البلدية أخيراً، وتشمل الشروط أن يكون المستفيد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستحق لكل مستفيد حمولتين فقط وعليه توفير وسيلة النقل اللازمة، وتوفر البلدية عملية التحميل بالشاحنة الخفيفة، كما يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس «كورونا» من لبس الكمامة والقفازات واستخدام أدوات التعقيم عند التحميل، كما يجب الالتزام بأوقات التوزيع التي تبدأ عند الـ 7 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً.

وكانت بلدية مدينة الشارقة أعلنت عن إطلاق مبادرة «حطبكم علينا» وذلك بتوفير حطب الأشجار بشكل مجاني للمواطنين في الإمارة، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والتخلص السليم لجذوع الأشجار وإمكانية إعادة تدويرها.

وأشارت البلدية إلى أن عملية التوزيع بدأت اليوم وستستمر حتى نفاد الكمية المخصصة للتوزيع في منطقة البديع وذلك بهدف إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز مسيرة الاستدامة البيئية.

وذكرت بأن إطلاق المبادرة يأتي ضمن استراتيجية البلدية الهادفة إلى تقديم خدماتها وفق أرقى المعايير والمستويات، ومن أجل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وخصوصاً الأشجار لمنع سوء استغلالها من خلال قطعها أو التعدي عليها لاستخدامها في أغراض مختلفة.

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