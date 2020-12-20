شرطة دبي تمنح عضوية نادي الضباط لـ 324 من المرشحين والمبتعثين

المصدر: دبي - البيان

سلم العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، بحضور العقيد عبدالعزيز محمد العبدالله مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، والنقيب حامد عبدالله مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة، وعدد من الضباط، 324 بطاقة عضوية نادي ضباط شرطة دبي للطلبة المرشحين والمبتعثين، بموجبها يمكنهم الاستفادة من الخدمات المختلفة للنادي.

اعتزاز

وقال العقيد علي خلفان المنصوري: «إن نادي ضباط شرطة دبي أحد الصروح التي نعتز بها في شرطة دبي، لأنها توفر خدمات عدة رياضية وثقافية واجتماعية ومنصة تجمع جميع الضباط، ما يعزز أهدافنا وقيمنا في ما يتعلق بالتواصل مع الموظفين داخلياً ومع الشركاء الخارجيين».

ومن جهته، أكد العقيد عبدالعزيز محمد العبدالله أن منح 258 من الطلبة المرشحين بطاقات عضوية نادي ضباط شرطة دبي يسهم في إسعادهم واستفادتهم من مختلف الخدمات المهمة التي يقدمها النادي، وتمكنهم من الاستفادة من ميزات البطاقة خصوصاً في المجالات الرياضية.

وبين العقيد عبدالعزيز محمد العبدالله أن مثل هذه البطاقات تسهم أيضاً في تعزيز التواصل بين طلبة المرشحين من خلال لقاءاتهم في المقهى والصالة الرياضية وغيرها.

وأشار النقيب حامد عبدالله مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة إلى أن مبادرة منح الطلبة المبتعثين بطاقات العضوية رسم البسمة على وجوه 66 طالباً مبتعثاً، مؤكداً أن حرص القيادة على دعم الطلبة المبتعثين تأتي ضمن سلسلة مبادرات تسهم في دمج المبتعث ضمن البيئة الشرطية، إلى جانب أنها تسهم في التقاء المبتعث مع موظفي الإدارات العامة وفرق العمل خلال وجودهم في النادي، ما ينمي لديهم المعرفة والعلاقات الاجتماعية.

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