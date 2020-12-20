340 طالباً يشاركون في البرنامج الشتوي لـ «حماية»

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، انطلق البرنامج الشتوي الطلابي 2020، والذي ينظمه مجلس شرطة دبي الطلابي التابع لمركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وذلك عبر تقنية البث المرئي عبر منصة «زووم»، ويستمر حتى 30 ديسمبر الجاري، بمشاركة 340 طالباً وطالبةً من مختلف الإمارات يمثلون أكثر من 20 جنسية.

ويأتي تنفيذ البرنامج «عن بعد» تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة للحماية من فيروس كورونا، بالإضافة للنجاح الكبير والمتميز الذي حققه «البرنامج الصيفي الطلابي 2020»، والذي أقيم لأول مرة عبر نظام التواصل المرئي «عن بعد» بمشاركة واسعة بلغت 1099 طالباً وطالبة.

توظيف التكنولوجيا

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: «إن شرطة دبي تؤكد استباقيتها في توظيف التكنولوجيا من خلال تحويل البرنامج الشتوي الطلابي 2020 من الشكل التقليدي الاعتيادي إلى ما يُشبه إحدى أهم وأبرز المنصات الجاذبة للطلاب بمختلف الأعمار والفئات، وذلك عبر تقنية البث المرئي من خلال منصة «زووم»، كما أظهرت برامج الدورة تفاعل الطلاب ورغبتهم بالاستفادة من محتواها التفاعلي، سواء على صعيد التدريب العسكري أو الرياضي أو حتى التدريب الموسيقي أو من خلال التزام الطلاب بالمحاضرات التوعوية المتنوعة، والتي تتناول الحس الأمني والمواطنة الإيجابية، بالإضافة إلى إبراز أهمية التطوع بالحياة الاجتماعية ومدى انعكاسها على المجتمع الإماراتي».

برامج فريدة

ومن جانبه قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالإنابة، إن الحضور الطلابي في فعاليات الدورات الشتوية فاق التوقعات، مشيراً إلى أن فريق عمل فعاليات الدورة البرامجية الشتوية الطلابية التي ينفذها مجلس شرطة دبي الطلابي، ما هو إلا حلقة ضمن سلسلة حلقات تهدف شرطة دبي من خلالها حماية الشباب والنشء وشغل أوقات فراغهم، ونحن بدورنا نسعى لأن نبتكر برامج فريدة ومتميزة لجذب الشباب للمنصات الإلكترونية المتنوعة والمختلفة.

وأوضح، أن البرنامج الشتوي الطلابي ينطلق يومياً من الـ 9.30 صباحاً وتستمر الأنشطة المختلفة والمتنوعة لغاية الـ 12:20 ظهراً، وقد حرص القائمون على الدورة بأن يكون رابط التسجيل مفتوحاً لإفساح المجال لأكبر شريحة ممكنة للتسجيل والاستفادة من محتوى الدورة، كما حرص مركز حماية الدولي من خلال مجلسه الطلابي على زرع الثقافة التوعوية في نفوس الطلاب، وتقوية دوافعهم نحو التصدي للسلبيات من خلال شغل وقت فراغهم ببرامج وفعاليات متنوعة تم استحداثها لتكون بمثابة الجسر الذي يُقيهم من مغبة الوقوع في براثن وشباك رفقاء السوء.

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