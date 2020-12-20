انخفاض الإصابات والوفيات في الحوادث بنسبة 70% في الإمارات

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أكد الدكتور علاء عبدالرحمن البكري مستشار جمعية الإمارات للسلامة المرورية، بأن الحوادث في الإمارات، قد انخفضت بشكل كبير منذ عام 2017، وبالتالي انخفاض نسبة الاصابات والوفيات، بنسبة 70%، ومثمناً هذا الإنجاز الذي يعكس دعم ورعاية القيادة الرشيدة، وتكاتف الجهود بين جميع المؤسسات والدوائر المعنية بالسلامة المرورية، جاء ذلك خلال ملتقى تنظمه جمعية كلنا الإمارات بعنوان أعمال "ملتقى نظم وقوانين مرورية" ويختتم جلساته الثلاثاء.

واستعرض البكري أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المرورية وهي الانحراف المفاجئ، وعدم تقدير مستخدمي الطريق، وترك مسافة أمان كافية.. وأشار إلى ضرورة التركيز على تحاليل السلاسل الزمنية وأعداد المركبات ونتائج الحوادث ومشيرا إلى أن هناك مستجدات حديثة مع التطور والذكاء الصناعي.

كما أوضح البكري أن دولة الإمارات تعد من الدول العالمية ذات النسبة المنخفضة في وفيات الحوادث المرورية وأن النسبة تبلغ 4.48 بالمئة لكل مئة ألف نسمة من المؤسسات والوزارات والجهات المعنية باعتماد العديد من البرامج وتشجيع النقل العام وتوفر البنية التحتية المثالية.

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