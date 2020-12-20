إسعاف دبي تدشن التطبيق الذكي SOS

المصدر: دبي -البيان

دشن خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التطبيق الذكي للمؤسسة الذي يتيح خدمة طلب الاسعاف الطارئ بكبسة زر على التليفون المحمول من أي مكان في إمارة دبي وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين ورفع معدل سعادة الموظفين والمتعاملين من خلال أتمتة كافة الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وغايات خطة دبي 2021.

وقال سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ان تطبيق DCAS SMART SOS يرتكز أساسا على خدمة طلب الاسعاف الطارئ وهي ميزة جديدة تساهم في رفع سرعة الاستجابة من خلال تحديد الموقع الفعلي لطالب خدمة الإسعاف الذي أصبح بإمكانه ان يصل للمرسل الطبي خلال ثوان بضغطه على زر SOS.

وقال بن دراي ان التطبيق أضاف خدمتي سامع وعُلم لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية ، ليتمكنوا من طلب الخدمات الإسعافية بكل يسر وسهولة بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية. و يوفر التطبيق امكانية توثيق بيانات الملف الشخصي للمريض أو المصاب بما في ذلك السجل الطبي ، وقائمة بأقرب المستشفيات والعيادات والصيدليات وكذلك يتيح للمتعامل اختيار نوع البلاغ (الحريق ، حادث ،اصابة او ابلاغ عن اصابة اخرى).

و أكد أنه سيتم خلال المرحلة الاولى من اطلاق التطبيق رصدكافة ملاحظات أفراد المجتماع من أجل اجراء التحسينات اللازمة.

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