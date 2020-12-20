«مدني دبي» تختتم حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية

المصدر: (دبي - البيان )

اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية لخط الدفاع الأول من رجال الإطفاء والإنقاذ والعاملين في مبنى الإدارة العامة والمراكز، والتي نفذتها إدارة الحماية المدنية - قسم الصحة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وذلك في إطار تعزيز الجانب الوقائي ورفع الوعي بأهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا، والتأكيد على أن الحصول على التطعيم ضروري للحد من احتمالية الإصابة المشتركة بالإنفلونزا و«كوفيد 19» في وقت واحد.

وركزت الحملة على تزويد الموظفين بمختلف الاستشارات والنصائح والإرشادات التوعوية التي تساعدهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم العامة.

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