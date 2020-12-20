اكتشاف مسببات الصمم الوراثي

المصدر: (الشارقة - البيان )

تمكن فريق بحثي بجامعة الشارقة متخصص في موضوع الوراثة البشرية والخلايا الجذعية من اكتشاف طفرتين جديدتين في جيني «ESPN» و«ESRRB» مسؤولتين عن الصمم الوراثي.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها مسؤولية هذين الجينين في منطقة الشرق الأوسط عن الصمم الوراثي، حيث إن نتائج هذا البحث تفتح آفاقاً بحثية جديدة من شأنها التأثير إيجاباً في مرضى الصمم الوراثي.

وحصل هذا البحث على جائزة أفضل بحث تم نشره في مجلة حمدان الطبية لعام 2020، المجلد الـ13، وهو من المشاريع البحثية التي تم تمويلها في الدورة التاسعة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

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