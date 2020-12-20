«الهلال الأحمر» تنفذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الشتوية في إيطاليا

المصدر: روما - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المساعدات الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد في إيطاليا، وقامت الهيئة، بالتعاون مع سفارة الدولة في روما، بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الشتوية في مدينة نابولي والمدن الأخرى، في جنوبي الجمهورية الإيطالية.

وتأتي هذه المساعدات، ضمن برنامج كسوة الشتاء الذي تنفذه الهيئة، في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، للمتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في 25 دولة حول العالم.

وشارك في توزيع المساعدات على المستفيدين في نابولي، أحمد الملا نائب رئيس البعثة في سفارة الدولة لدى إيطاليا، وريكاردو مونتي رئيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي الإيطالي، والبروفسور ماركو روسي مدير جمعية سانت ايجيديو الخيرية. وثمّن ريكاردو مونتي، مبادرة الدولة بتقديم المساعدات للمتأثرين من ظروف الشتاء في بلاده، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة من دولة الإمارات، تجسد مشاعر التضامن بين البلدين، وتوجّه بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على توجيهاته الكريمة بتنفيذ برنامج المساعدات الشتوية، لتخفيف المعاناة الناجمة عن الظروف المناخية في هذا الفصل من السنة، متمنياً الخير والسلام لدولة الإمارات، قيادة وشعباً.

من جهته، توجه البروفسور ماركو روسي، بخالص شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على هذه المساعدة السخية.

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