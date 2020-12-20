مركز حمدان بن راشد للموهبة ينظم اليوم المفتوح لرعاية الطلبة الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز «اليوم المفتوح لرعاية الطلبة الموهوبين» في إطار العمل على مواصلة تقديم كافة السبل والممكنات لتأهيل الطلبة الموهوبين وتنمية شخصياتهم من كافة الجوانب.

ويأتي تنظيم اليوم المفتوح عن بعد في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) وعدم تمكن الطلبة من حضور مختلف الفعاليات والبرامج داخل مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، حيث قدم اليوم المفتوح مجموعة من الأنشطة والفعاليات الافتراضية بما يتناسب مع ميولهم الإبداعية. وشهد اليوم المفتوح حضور عشرات الطلبة الموهوبين من المركز بالإضافة إلى العديد من المتخصصين والخبراء ومقدمي البرامج التعليمية والتأهيلية.

وقال الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يعد اليوم المفتوح لرعاية الطلبة الموهوبين فرصة لتقديم برامج تعليمية مصممة خصيصاً للطلبة الموهوبين لتعويض عدم قدرتهم على الحضور إلى المركز بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعكس إصرارنا على زيادة ترابط الطلبة بالمركز في ظل الظروف الحالية وتقديم كافة سبل الدعم العلمي والنفسي والاجتماعي لهم».

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