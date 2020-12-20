الإمارات والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في «التنقل الذكي»

المصدر: دبي - البيان

أكد المشاركون في الندوة الإلكترونية «إعادة تصور وسائل النقل – الاستعداد لمستقبل القيادة الذاتية»، والتي نظمتها الشبكة العالمية للمدن الذكية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع التكنولوجيا المستقبلية في صميم خطط النقل الخاصة بها. حيث تهدف رؤية دبي الذكية 2021 إلى الارتقاء بدبي لتصبح المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، وذلك عن طريق استخدام الابتكارات الرقمية، ومن هذا المنطلق تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة مع شركائها العالميين ومن ضمنهم المملكة المتحدة لتعزيز استخدام التنقل الذكي في مختلف القطاعات.

وأوضح المشاركون أن هنالك 3 أنواع رئيسية لمبادرات التنقل في الدولة وهي: النقل الذاتي المتصل «يشمل المركبات المتصلة سواء كانت بسائق أو ذاتية القيادة من كافة الأنواع»، والبنية التحتية للنقل المتصل «التي تتمثل باستخدام البيانات من المركبات المتصلة وأجهزة استشعار حركة المرور»، وخدمات وسائل النقل المشتركة مثل «تقاسم الركوب ومشاركة السيارة وذلك من أجل مساعدة سكان المدن على التنقل دون حاجتهم إلى امتلاك سيارة».

تكنولوجيا

وبحسب يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي فإن إمارة دبي تريد أن تكون أول مدينة في المستقبل تتبنى التكنولوجيا لجعل حياة الناس أسهل وأكثر سعادة.

وأضاف: «دولة الإمارات العربية المتحدة ليست وحدها من يطمح إلى إحداث تحوّل في مستقبل التنقل من أجل تحسين إنتاجية ورفاه مواطنيها فالمملكة المتحدة متفوقة أيضاً في هذا القطاع. حيث تفوقت شركات التكنولوجيا البريطانية في مشاريع المدن الذكية، وأحضرتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن حريصون على تطوير هذه الشراكة وتقديم هذا النهج التعاوني من أجل تطوير التكنولوجيا التي تعمل على تحسين حياة الناس».

وبدوره أوضح عادل شكري، مدير التخطيط وتطوير الأعمال في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «تشير الدراسات العالمية إلى أنّ فوائد النقل الذكي بدون سائق قد تكون هائلة، وتتراوح ما بين فوائد السلامة على الطرق السريعة، وانخفاض تكاليف مواقف السيارات، وتقليل تكاليف التنقل، والفوائد البيئية، وتحسين الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة وسعادة المواطن. ففي دبي، تشير التقديرات أنه ستبلغ قيمة فوائد النقل الذكي الذاتي أكثر من 22 مليار درهم سنوياً».

ابتكار

وإلى ذلك قالت الدكتورة إيمي هوشادل الخبيرة في المدن الذكية العالمية ومديرة الأعمال العالمية في مؤسسة Connected Places Catapult: «من خلال الخبرة الواسعة في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، يمكننا حقاً أن نقود الابتكار ليس فقط في المركبات الذاتية، وإنّما في مستقبل التنقل بشكل عام».

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