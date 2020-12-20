«كهرباء دبي» تعزز ريادتها العالمية باعتماد أفضل ممارسات الحوكمة

المصدر: دبي ـ البيان

بات نموذج الحوكمة الرشيدة الذي تعتمده هيئة كهرباء ومياه دبي مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم من حيث مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات العالمية، ودعم الاستدامة والمرونة في ممارسة رشاقة الأعمال.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة تعتمد خطة شاملة للحوكمة والمطابقة، تأخذ في عين الاعتبار تأقلمها مع المتغيرات التي قد تؤثر في قطاعي الطاقة والمياه محلياً وإقليمياً وعالمياً، والاستفادة من الفرص الناجمة عنها، لتعزيز مكانة الهيئة الرائدة عالمياً في تبني أفضل الممارسات وخلق فرص جديدة.

وتطبق الهيئة أفضل ممارسات الحوكمة الفعالة وفق إطار متكامل يشمل جميع أنشطتها وعملياتها بالاعتماد على الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير وغيرها. وصارت الهيئة من المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة، بفضل تطبيقها لأعلى معايير الحوكمة الرشيدة والمطابقة في جميع مجالات عملها .

جوائز

حصدت الهيئة جائزتين بارزتين في دورة العام 2020 من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها مؤسسة «كامبريدج أي إف أيه» في المملكة المتحدة. حيث فازت الهيئة بجائزة القيادة في مجال الحوكمة الرشيدة للعام 2020، وحصد معالي سعيد محمد الطاير، جائزة شخصية العام 2020 في مجال الحوكمة الرشيدة والاستدامة. وكان للهيئة أيضاً حصتها من هذه الجوائز في العام 2019، حيث نالت جائزتين مرموقتين الأولى هي جائزة التميز في مجال الحوكمة المؤسسية للعام 2019، والثانية جائزة أفضل تقرير عن الحوكمة المؤسسية للعام 2019، وكانت الهيئة المؤسسة الوحيدة على مستوى العالم التي تمكنت من الفوز بهاتين الجائزتين نظراً لتميزها في مجال الحوكمة. وحصلت الهيئة على شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة (BSi 13500) كأول مؤسسة في منطقة الخليج العربي تحصل عليها في 2019، وذلك للعام الثالث على التوالي.

كما نالت الهيئة جائزة أفضل حوكمة مؤسسية لعام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جائزة تمنحها مجلة «وورلد فاينانس» البريطانية، لتكون المؤسسة الوحيدة التي تمثل دولة الإمارات في نتائج هذا التقييم العالمي للحوكمة في كبرى الشركات حول العالم. علاوة على ذلك، فازت الهيئة بجائزة الطاووس الذهبي العالمية 2016 عن فئة التميز في الحوكمة المؤسسية.

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