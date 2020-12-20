إطلاق المعرض الافتراضي الأول للعمل التطوعي في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

تنظم جائزة الشارقة للعمل التطوعي معرضها الافتراضي الأول للعمل التطوعي، الذي يتخلله سلسلة من اللقاءات التعريفية والتوعوية، حيث يشارك في الأسبوع الأول نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، وجمعية فرسان الإمارات التطوعية، وجمعية سفراء مجلس الإمارات، وجمعية الإمارات للمتقاعدين.

وتتضمن فعاليات المعرض، لقاءات وإقامة ورش ومحاضرات تعريفية، وبرامج توعوية وتعريفية، حول الفرص والمبادرات التطوعية، بالإضافة إلى الإرشادات التعريفية عن جائزة الشارقة للعمل التطوعي، وكيفية المشاركة والتسجيل فيها، ومعاييرها واشتراطاتها.

ويهدف المعرض الافتراضي، الذي تنظمه «الجائزة»، إلى استقطاب الأفراد والمؤسسات، وكل من له اهتمام بالأعمال التطوعية، ما من شأنه أن يسهم في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع.

وأكدت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن «الجائزة» ارتأت إقامة معرض الشارقة للعمل التطوعي افتراضياً، تطبيقاً لإجراءات الأزمة الصحية للجائحة، بعد أن كان المعرض يُقام سنوياً بشكل مباشر، يجمع فيه كافة المؤسسات وأفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن المعرض الافتراضي الذي يُبث عبر المنصات التقنية الحية، ومنصات التواصل الاجتماعي، يتخلله لقاءات تقدم كل يوم ثلاثاء خلال شهر ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يستهدف مشاركة 16 من الجهات ذات نفع عام والجمعيات التطوعية.

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