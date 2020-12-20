إنجاز 2798 مبنى جديداً في دبي خلال 10 أشهر

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 2798 مبنى جديداً خلال الأشهر بمعدل بلغ نحو 279.8 مبنى شهرياً، وسجل شهر سبتمبر الماضي أعلى عدد من المباني المنجزة في الإمارة بواقع 375 مبنى جديداً.

قائمة

وبحسب بيانات مركز دبي للإحصاء، فقد تصدرت الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة من حيث العدد منذ يناير لغاية أكتوبر الماضي بمعدل 1331 مبنى، تلتها الفلل الاستثمارية بمعدل 849 فيلا. وجاءت المباني متعددة الطوابق المنجزة بالمركز الثالث بمعدل 359 مبنى، ثم المباني الصناعية بمعدل 134 مبنى، وتلتها المباني العامة بمعدل 125 مبنى. وأفادت الإحصاءات بأن الفلل الخاصة تصدرت قائمة نسبة المباني المنجزة خلال الأشهر العشرة من عام 2020، من حيث النسبة، بواقع 47.6% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة بلغت 30.3%، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 12.8%، وبلغت نسبة المباني الصناعية المنجزة خلال الفترة ذاتها 4.8%، والمباني العامة 4.5%.

عدد المباني

وبلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، 271 مبنى، وخلال فبراير 327 مبنى، أما في مارس فبلغ عدد المباني المنجزة 353 مبنى، وفي أبريل 229 مبنى، ووصل إجمالي العدد المسجل للمباني المنجزة في مايو إلى 214 مبنى، بينما في شهر يونيو الماضي وصل إلى 221 مبنى.

وسجل شهر يوليو الماضي إنجاز 252 مبنى جديداً، فيما بلغ عدد المباني المنجزة في شهر أغسطس الماضي إلى 237، وفي سبتمبر الماضي 375 مبنى أما في شهر أكتوبر فبلغ عدد المباني المنجزة 319 مبنى جديداً.

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