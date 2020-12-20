الإمارات تنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن بناء الجيل القادم من حكومات المستقبل، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية والتعاون بين الحكومات في تطوير منهجيات العمل الحكومي على أسس الاستباقية والجاهزية العالية للمتغيرات، والقدرة على التأقلم مع متطلبات المستقبل، ما يسهم في تحقيق أعلى مستويات المرونة الحكومية وينعكس إيجاباً على المجتمعات.

جاء ذلك، بمناسبة توقيع حكومة دولة الإمارات ميثاق الحكومة المرنة، لتنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة، التي تم تأسيسها بالشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تضم إلى جانب دولة الإمارات، المملكة المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وسنغافورة، واليابان، ومملكة الدنمارك.

وتهدف شبكة الدول والحكومات المرنة التي تعد الأولى من نوعها، إلى تعزيز الابتكار والمرونة والجاهزية للمستقبل في منظومة العمل الحكومي، وتطوير منظومة الفرص المستقبلية بالاستفادة من الحلول التكنولوجية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تعزيز الجهود العالمية لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

ووقعت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل ميثاق الحكومات المرنة، خلال مشاركتها في جلسة حوارية افتراضية عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن بُعد، بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد 19»، استعرضت سبل إعادة تصميم منظومة التشريعات والقوانين بما يعزّز جاهزية الدول للمستقبل، ويمكّنها من مواكبة المتغيرات والتوجهات العالمية، بمشاركة 15 متحدثاً يمثلون نخبة المسؤولين الحكوميين والمتخصصين من القطاع الخاص في استشراف المستقبل والابتكار.

ووقع الميثاق إلى جانب معاليها باولا بيسانو وزيرة الابتكار التكنولوجي والرقمنة في إيطاليا، وليو ين لينغ وزيرة الدولة للتجارة والصناعة في سنغافورة، وأماندا سولوي وزيرة الدولة للعلوم في المملكة المتحدة، وكويتشي مونكيو نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة البرلماني الياباني، وجان إيف دوكلوس رئيس مجلس الخزنة الكندي، وكاترين ويندنج مدير عام سلطة الأعمال الدنماركية.

حوكمة مرنة

وأشارت معالي عهود بنت خلفان الرومي إلى أن بناء مستقبل الحكومات يتطلب تطوير نماذج عمل تقوم على الحوكمة المرنة والابتكار والجاهزية، وأن قيادة دولة الإمارات تتبنى نهج تعزيز الشراكات العالمية الفاعلة بين الدول والمنظمات العالمية في دفع مسيرة التنمية الهادفة لبناء المستقبل.

وقالت: إن حكومة الإمارات تبني على إنجازات عزّزت مسيرة التطوير خلال السنوات الماضية، من خلال مبادرات التحول الرقمي والحكومة الذكية وتبني منهجية مرنة تعتمد الابتكار، مؤكدة أن انضمام دولة الإمارات إلى شبكة الدول والحكومات المرنة يؤكد التزامها بتعزيز العمل الدولي المشترك الهادف لدعم جهود الحكومات في تصميم نماذج وآليات مبتكرة قابلة للتطبيق بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.

وأكدت باولا بيسانو وزيرة الابتكار التكنولوجي والرقمنة في إيطاليا أهمية تعاون الحكومات في تحديد فرص تبني الابتكارات التحويلية، وتعزيز «التشريعات المرنة» واختبارها بشكل مكثّف لبناء مستقبل أفضل.

شراكات

وأشارت ليو ين لينغ وزيرة الدولة للتجارة والصناعة في سنغافورة إلى أهمية تعزيز الشراكات العالمية الهادفة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال الاستثمار في التعاون البناء بين الحكومات بما يضمن تعزيز تبني الابتكار، مضيفة «تتطلع حكومة سنغافورة إلى العمل على إعادة تصميم الآليات والأدوات ونماذج الأعمال ومشاركتها عبر شبكة الدول والحكومات المرنة الهادفة لتعزيز الشراكات في إعداد التشريعات المستقبلية».

تشريعات

وأفاد مرات سونميز، الرئيس التنفيذي للأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس مركز شبكة الثورة الصناعية الرابعة، بأن شبكة الدول والحكومات المرنة ستسهم في دعم الحكومات وشركات القطاع الخاص، وروّاد الأعمال إضافة إلى الأفراد للمشاركة في عملية تصميم المستقبل، بما يضمن تمكين الدول من تبني الابتكارات الهادفة لتوفير الوظائف واستحداثها، وتعزيز تنافسيتها وجاهزيتها لمختلف التحديات العالمية، مشيداً بدور الحكومات وجهودها في تعزيز الابتكار والحوكمة المرنة في العمل الحكومي.

وأكد جيفري شلاغينهوف نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الحكومات تواجه تحديات عدة في القطاعات الصحية والاقتصادية نتيجة جائحة فيروس «كوفيد 19»، ما يؤكد حاجتها إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات صنع القرار وتطوير حلول تعزّز جاهزيتها ومرونتها في مواجهة مختلف التحديات.

التزام

وقال جان إيف دوكلوس رئيس مجلس الخزنة الكندي: إن مشاركة كندا وتوقيعها ميثاق الحكومة المرنة يؤكد التزامها لدعم بناء بيئة تنظيمية تخدم الابتكار وتسهم في نمو الشركات التكنولوجية والابتكارية وتعزيز تنافسيتها العالمية، مؤكداً أن الحكومة الكندية حريصة على مشاركة خبراتها ومعارفها والأفكار المبتكرة التي طوّرتها خلال السنوات الماضية في تبني التشريعات المرنة.

وأكد كويتشي مونكيو نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة البرلماني الياباني الدعم الكامل والالتزام التام بأهداف إطلاق شبكة الدول والحكومات المرنة، لتعزيز الشراكات العالمية في تطوير مفاهيم وأدوات جديدة تعزّز الحوكمة المبتكرة».

تعزيز العمل الحكومي

وفي السياق، ذكر تورستن إندا رئيس قطاع العلاقات الحكومية في شركة «سيمينز» أن شركة سيمينز داعم رئيسي للشراكات العالمية الهادفة لتعزيز العمل الحكومي لمواجهة التحديات في تبني الابتكار واختبار المفاهيم الجديدة. وقال إن «سيمينز تركز على أهمية المشاركة الفاعلة في تصميم المستقبل بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية.

ترسيخ التعاون

وأشار كريستوفر باديلا نائب الرئيس لقطاع العلاقات والتشريعات الحكومية في شركة «آي بي إم» إلى أن «آي بي إم» تسعى إلى ترسيخ التعاون بينها وبين حكومات العالم، وهي تفخر بالعمل مع الحكومات المشاركة في الشبكة.

نماذج ابتكارية

وقالت ديانا باريديس الرئيس التنفيذي ومؤسس مختبرات «سواد» إن إطلاق شبكة الدول والحكومات المرنة يمهد للشركات التكنولوجية والمشاريع الابتكارية تطوير نماذج أعمالها بالشراكة مع الحكومات من مختلف أنحاء العالم . ويسعى المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال إطلاق الميثاق إلى تحفيز حكومات العالم على مشاركة الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لتعزيز الابتكار، وبحث الفرص النوعية التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة من آليات جديدة وأدوات عمل مبتكرة في منظومة العمل الحكومي.

تطوير القوانين

ويسهم الميثاق في تمكين حكومات العالم من تحديد الفرص المستقبلية لتطوير نماذج للقوانين ومنظومة تشريعات متكاملة قابلة للتطبيق، من خلال إدارة الابتكارات التي تسرع النمو الاقتصادي وإيجاد الحلول للتحديات المجتمعية والبيئية، بما يدعم الجهود العالمية في تعزيز خطط التشغيل المتبادل والاستفادة من المعلومات والبيانات الضخمة ومشاركتها بين الدول. بحث المشاركون في الجلسة الحوارية الافتراضية أهمية تعزيز مرونة الإجراءات الحكومية من خلال توظيف تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في صنع القرار، وتسريع جهود التنمية الشاملة، وتعزيز الالتزام العالمي في دعم الجهود لتحقيق أهداف التنمية وتوفير خدمات متكاملة للمجتمعات.

إمكانات

أكد اللورد مارتن كالانان وزير الدولة للأعمال في المملكة المتحدة أن الشراكات العالمية محور أساس للاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تحملها التكنولوجيا، وأن المملكة المتحدة تفخر بأنها عززت ريادة الأعمال والأبحاث وتمكّنت من تطوير تجارب ومعارف مبتكرة تسهم في تطوير العمل الحكومي. وقال: «إن شبكة الدول والحكومات المرنة، وتوقيع ميثاق الحكومة المرنة يدعم الشراكات الهادفة لتطوير القطاعات التشريعية والقانونية بما يضمن تمكين المبتكرين ورواد الأعمال من تطوير ابتكاراتهم بالتعاون مع الدول الأعضاء»، داعياً حكومات العالم للانضمام إلى الشبكة والمساهمة في تصميم المستقبل.

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