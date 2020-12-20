أحـمـد الـشـحـي رئيساً لـ « دستورية الوطني»

المصدر: (دبي- البيان)

انتخبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الأول الإجرائي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 17، أحـمـد عبد الله الـشـحـي، رئيساً للجنة بالتزكية، وعائشة محـمـد المــلا مقررةً بالتزكية.

حضر الاجتماع المنعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة كفاح محمد الزعابي، وأحمد حمد السويدي، ومروان عبيد المهيري، وعدنان حمد الحمادي، وهند حميد العليلي. وقال أحـمـد عبد الله الـشـحـي، إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على خطة عملها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، واستعرضت الجدول المقارن لنصوص مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقررت استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماع اللجنة القادم. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي، بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م، لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع، انطلاقاً من سعيها لرفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز