شرطة دبي تكرّم موظفة تقديراً لعطائها

المصدر: (دبي- البيان)

كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، بحضور العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالوكالة، والعميد خبير أول خالد السميطي، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط، الموظفة شادية جمال سعد الدين، تقديراً لعطائها المثمر وتميزها وخدمتها المخلصة والطويلة في شرطة دبي التي امتدت لمدة 42 عاماً.

وأثنى اللواء المنصوري على جهود الموظفة شادية جمال وكفاءتها في أداء المهام الموكلة إليها أثناء فترة عملها في قطاع شؤون البحث الجنائي، وكانت مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل، متمنياً من الجميع أن يحذو حذوها والسير على خطاها. وقدم اللواء المنصوري، للموظفة شهادة شكر وعرفان.

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