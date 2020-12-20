سيف الشامسي يتفقد إدارة شرطة المنطقة الشرقية ومراكزها الشاملة

المصدر: الشارقة - البيان

تفقد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، مراكز الشرطة الشاملة بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، يرافقه العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، للوقوف على سير العمل بها، وتوجيه سير الأداء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في كافة مدن ومناطق الإمارة.

‫بدأت الزيارة بمركز شرطة كلباء الشامل، حيث اطلع على سير الأداء بالمركز، والوقوف على خطط العمل الموضوعة، والتعرف إلى المعوقات التي تواجه العمل الشرطي وسبل تذليلها.‬‬‬‬‬‬

وأكد أهمية تطوير كافة مجالات العمل الإداري والميداني، ومواكبة المتغيرات في العمل الشرطي، بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية، حاثاً العاملين على ضرورة الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للجمهور، والسعي الجاد للوصول إلى الأهداف المرجوة في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع. كما تفقد قائد عام شرطة الشارقة، غرفة العمليات، واستمع إلى شرح مفصل عن مدى جهوزيتها للتعامل مع مختلف الأحداث، ثم تفقد مبنى التوقيف، واطلع على إجراءات العمل والتعامل مع الموقوفين، كما اطلع على الخدمات المرورية والجنائية بمركز شرطة خورفكان الشامل، ووجه بالسعي نحو تقديم أفضل الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل الإجراءات المتبعة عند تقديم الخدمة، مؤكداً أن شرطة الشارقة تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها بما يتوافق مع أهداف وزارة الداخلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز