عبدالله المري: الأمن ركيزة التنمية والاستقرار والرخاء

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الأمن هو ركيزة التنمية والاستقرار والرخاء الذي تعيشه المجتمعات العالمية، وهو السياج الذي يحمي كل المكتسبات والمنجزات ويضمن استدامتها وبقاءها، لذلك تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على إرساء هذا المرتكز بكل دقة واحترافية .

جاء ذلك، خلال تفقد معاليه، للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز شرطة دبي، وكان في استقباله اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور نواب ومساعدي المدير العام للتحريات، والعقيد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من كبار الضباط.

استراتيجية الإدارة

واستمع معالي الفريق المري من العميد جمال سالم الجلاف ومديري الإدارات الفرعية إلى عرض حول استراتيجية الإدارة التي تأتي تزامناً مع خطة دبي 2021، ورؤية الإمارات 2021، واستراتيجية شرطة دبي، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء وإحصاءات الإدارة العامة، فضلاً عن استعراض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة والبالغ عددها 24 جائزة توزعت بين جوائز عالمية ومحلية، واستطاعت استحداث أكثر من 109 برامج تقنية جنائية أمنية، وحققت نسبة 95% من المستهدف 87% في الجرائم المعلومة من إجمالي الجرائم المقلقة، واعتماد تنفيذ 21 برنامجاً وخططاً تنفيذية لمكافحة الجريمة.

فيما سجلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية انخفاضاً في معدل البلاغات الجنائية المقلقة بنسبة 20% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام 2019، بينما انخفضت البلاغات الجنائية المجهولة بنسبة 12%، ما أسهم في انخفاض الجريمة بنسبة 15%.

كما استمع معاليه إلى شرح حول الإنجازات والمبادرات والمشاريع الابتكارية لإدارة الحد من الجريمة، بالإضافة إلى إحصائيات الإدارة التي أظهرت تسيير 6 آلاف و840 دورية، ما أسفر عن ضبط 387 مركبة وتحرير 3662 مخالفة عدم ارتداء كمامة .

الاستعلام الجنائي

واطلع معاليه على عدد من المبادرات التي تنفذها إدارة المطلوبين ومن ضمنها مبادرة الضبط الذكي، وخدمة الاستعلام الجنائي في القضايا المالية إذ بلغ نسبة المستفيدين منها 73% من إجمالي عدد مستخدمي الخدمة، الذي نتج عنه تسديد مبالغ تقدر بـ 3.7 مليارات درهم وذلك منذ انطلاق الخدمة في العام 2018 إلى الآن، إضافة إلى مبادرة التبليغ الذكي SMS، التي استفاد منها 56.7% من إجمالي عدد مستخدمي الخدمة، والذي نتج عنه تسديد مبالغ تقدر بـ 2.9 مليار درهم، .

المباحث الإلكترونية

كما واطلع معالي الفريق المري على إحصاءات إدارة المباحث الإلكترونية إذ سجلت الإدارة انخفاضاً بنسبة 62% في عدد حالات البلاغات الاحتيالية، وانخفاض متوسط الخسارة لكل حالة بنسبة 67%، بينما عمدت الإدارة إلى التوعية بالجريمة الإلكترونية من خلال عقد زيارات ميدانية لـ 7 مدارس حكومية وخاصة في بداية عام 2020، وعقد محاضرات عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع مركز حماية الدولي استفاد منها 1062 مستفيداً، إضافة إلى التوعية في المؤسسات والدوائر الحكومية والقناصل الأجنبية ورعاياها عن بُعد حضرها 2500.

صفر قضية مجهولة

وقدمت إدارة الحد من الجريمة شرحاً حول إحصائيات وبرامج الإدارة، والتي سجلت صفر قضية مجهولة، حققت نسبة 100% جرائم معلومة، كما تم استعراض وإحصائيات وإنجازات الإدارات الفرعية والأقسام التابعة لها.

خطة

استعرضت إدارة الشرطة السياحية خطة التوعية الأمنية للقطاع السياحي، والفعاليات والمعارض التي شاركت فيها ومشاريعها المستقبلية، بالإضافة إلى إحصائيات الإدارة التي تعاملت مع 115 حالة إنسانية خلال عامي 2019 و2020، وتم عرض ثقافة قانون اللقطة الذي استفاد منه 13 ألفاً و324 من خلال 138 نزولاً ميدانياً .

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