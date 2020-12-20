للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص
مجلس الوزراء يعتمد العطلات الرسمية لـ 2021 - 2022
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص والتوازن وضمان استمراريته مع القطاعات كافة، حيث يستهدف القرار تمكين كافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة من التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم أنشطتهم، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته. وتتضمن العطلات الرسمية للقطاع الحكومي والخاص للعام 2021:
1 يناير 2021
عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية.
29 رمضان ولغاية 3 شوال 1442
عطلة بمناسبة عيد الفطر.
9 ذي الحجة 1442
عطلة بمناسبة وقفة عرفة.
11-10 - 12 ذي الحجة 1442
عطلة بمناسبة عيد الأضحى.
1محرم 1443
عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية (على أن يتم ترحيلها إلى 12 أغسطس 2021).
12 ربيع الأول 1443
عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف (على أن يتم ترحيلها إلى 21 أكتوبر 2021).
1 ديسمبر 2021
عطلة مرحّلة بمناسبة يوم الشهيد.
3-2 ديسمبر 2021
عطلة بمناسبة اليوم الوطني.
كما تتضمن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي
والخاص لعام 2022:
1 يناير 2022
عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية.
29 رمضان ولغاية 3 شوال 1443
عطلة بمناسبة عيد الفطر.
9 ذي الحجة 1443
عطلة بمناسبة وقفة عرفة.
11-10 - 12 ذي الحجة 1443
عطلة بمناسبة عيد الأضحى.
30 يوليو 2022
عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1444.
8 أكتوبر 2022
عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1 ديسمبر 2022
عطلة مرحّلة بمناسبة يوم الشهيد.
3-2 ديسمبر 2022
عطلة بمناسبة اليوم الوطني.