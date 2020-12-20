مجلس الوزراء يعتمد العطلات الرسمية لـ 2021 - 2022

المصدر: أبوظبي- وام

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص والتوازن وضمان استمراريته مع القطاعات كافة، حيث يستهدف القرار تمكين كافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة من التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم أنشطتهم، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته. وتتضمن العطلات الرسمية للقطاع الحكومي والخاص للعام 2021:

1 يناير 2021

عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

29 رمضان ولغاية 3 شوال 1442

عطلة بمناسبة عيد الفطر.

9 ذي الحجة 1442

عطلة بمناسبة وقفة عرفة.

11-10 - 12 ذي الحجة 1442

عطلة بمناسبة عيد الأضحى.

1محرم 1443

عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية (على أن يتم ترحيلها إلى 12 أغسطس 2021).

12 ربيع الأول 1443

عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف (على أن يتم ترحيلها إلى 21 أكتوبر 2021).

1 ديسمبر 2021

عطلة مرحّلة بمناسبة يوم الشهيد.

3-2 ديسمبر 2021

عطلة بمناسبة اليوم الوطني.

كما تتضمن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي

والخاص لعام 2022:

1 يناير 2022

عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

29 رمضان ولغاية 3 شوال 1443

عطلة بمناسبة عيد الفطر.

9 ذي الحجة 1443

عطلة بمناسبة وقفة عرفة.

11-10 - 12 ذي الحجة 1443

عطلة بمناسبة عيد الأضحى.

30 يوليو 2022

عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1444.

8 أكتوبر 2022

عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

1 ديسمبر 2022

عطلة مرحّلة بمناسبة يوم الشهيد.

3-2 ديسمبر 2022

عطلة بمناسبة اليوم الوطني.

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