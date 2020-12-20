«صحية الوطني» تناقش قانون الصحة النفسية

المصدر: (دبي-البيان)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعيها الثاني والثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر اللذين عقدا «عن بعد»، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس» رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية.

شارك في الاجتماعين أعضاء اللجنة سميه عبدالله السويدي «مقررة اللجنة»، ومحمد أحمد اليماحي، وعذراء حسن بن ركاض، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وأحمد بوشهاب السويدي.

وقالت ناعمة الشرهان «رئيسة اللجنة»، إن اللجنة استكملت مناقشة مشروع قانون الصحة النفسية، وأدخلت عددا من التعديلات على بعض بنوده ومواده واستحدثت عددا منها، كما استعرضت الجدول المقارن الخاص به.

وتابعت أنه وفقاً لخطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون ستعقد اللجنة اجتماعات قادمة مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة لمعرفة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواد مشروع القانون، ومنها دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ووزارة الداخلية، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وجهات من القطاع الخاص .

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