أكثر من 1.2 مليون مشاهدة لأول فيديو على حساب محمد بن راشد في "تيك توك"

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق أول فيديو نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه الرسمي على "تيك توك" 1.2 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على نشره، فيما سجل أكثر من 172 ألف إعجاب على الفيديو، كما بلع عدد المتابعين أكثر من 133.6 ألف متابع.

وأرفق سموه مع الفيديو عبارة: "في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالاً أو أسداً.. عندما نستيقظ من الأفضل أن تبدأ الركض."

وكان قد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حساب سموه الرسمي على منصة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" بهدف تعزيز تواصل سموه مع فئات النشء والشباب، في إضافة نوعية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي يتفاعل من خلالها سموه مع الملايين من متابعيه في الدولة والمنطقة والعالم.

ويشكل الحساب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المنصّة العالمية المتخصصة في المحتوى التفاعلي المصوّر جسراً جديداً للتواصل مع اليافعين والأجيال الصاعدة، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على التواصل مع مختلف الأجيال، ومواكبة تطلعات النشء والشباب، والاستماع لأفكارهم، ومشاركة تجارب ورؤى سموه في كيفية الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص بالطموح والعمل والتفاؤل.

@hhshkmohd في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالاً أو أسداً.. عندما تستيقظ من الأفضل أن تبدأ بالركض! ♬ original sound - H.H. Sheikh Mohammed

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