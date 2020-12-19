محمد بن راشد: وطني الأجمل

المصدر: دبي -البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن السياحة في الوطن هي دعم لأبنائه، مشيراً سموه إلى أن استكشاف الوطن هو استكشاف للهوية والجذور والجدود والحدود، التي يمكن أن يصلها الإنسان داخل وطنه.

وقال سموه في حسابه على تويتر «سياحتي في وطني.. وطني الأجمل.. وطني الألطف.. وطني الأدفأ شعوراً ومشاعر.. حفظ الله بلادي الإمارات»..

ونشر سموه مجموعة من الصور خلال جولته في مدينة حتا، معلقاً عليها «من جولتي اليوم في حتا... السياحة في الوطن دعم لأبناء الوطن.. واستكشاف الوطن هو استكشاف للهوية.. والجذور.. والجدود.. والحدود التي يمكن أن يصلها الإنسان داخل وطنه».

أبرز مغامرات حتا الفريدة:

مسارات المشي الجبلية

ركوب الدرّاجات على الطرق الجبلية

عبور بحيرة حتا في قوارب الكاياك

التخييم في أحضان الطبيعة

تسلق الجبال

زيارة المواقع التاريخية

استكشاف المدينة سيراً على الأقدام

مأكولات تقليدية ومعاصرة

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