تعاون بين «ديوا الرقمية» و«سايتكور»

المصدر: دبي-البيان

في إطار جهودها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وإثراء تجربة المتعاملين، وقعت «ديوا الرقمية» الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي والمنبثقة من مبادرة «دبي X10»، مذكرة تفاهم مع شركة «سايتكورSitecore»، لتعزيز التحول الرقمي من خلال الاستفادة من حلول «سايتكورSitecore» الذكية التي تتيح الاطلاع على تجارب المتعاملين الرقمية وتحليل استفساراتهم وأسئلتهم والتنبؤ بالحلول، بما يسهم في تقديم مستوى جديد من التجارب التفاعلية المتناسبة مع كل متعامل.

وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحرص على تقديم تجربة مبتكرة ورائدة من خلال خدمات ذكية توفر وقت المتعاملين وجهدهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع مبادرة»دبي 10X«التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل، ومبادرة»دبي الذكية«التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. وتعتمد الهيئة على الابتكار وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خدمات تساعد المتعاملين على إدارة ومراقبة استهلاكهم وخفض البصمة الكربونية».

وقع الاتفاقية كلٌ من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة «ديوا الرقمية» – القطاع الرقمي، وستيف تزيكاكيس، الرئيس التنفيذي لشركة سايتكور، وذلك خلال مشاركة الهيئة والشركات التابعة لها في الدورة الأربعين لأسبوع معرض جيتكس للتقنية. وقال تزيكاكيس: «تُعد هيئة كهرباء ومياه دبي إحدى أكثر المؤسسات الخدماتية تطوراً في العالم، ومن خلال تعاوننا مع»ديوا الرقمية«، الذراع الرقمي للهيئة، نفخر بدعم برنامج الابتكار في الهيئة لتحقيق أهداف مبادرة»دبي X10«.

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