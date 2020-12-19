شرطة دبي تطلق «فينا خير» لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية

المصدر: دبي-البيان

أطلقت إدارة تعليم وتدريب النزلاء في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، البرنامج التعليمي «فينا خير» المتمثل في فريق عمل تطوعي مشترك من متطوعي الإدارة والنزلاء، ومعتمد من منصة مركز دبي للتطوع التابعة لهيئة تنمية المجتمع في دبي، يهدف إلى خلق فرص للنزلاء للقيام بمختلف أشكال العمل التطوعي داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ونشر أهداف العمل التطوعي والمجتمعي من خلال أنشطة وبرامج متنوعة بين النزلاء.

منظومة العمل

وقال المقدم يوسف عبد الكريم جمعة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة:إن شرطة دبي تولي اهتماما كبيرا بالعمل التطوعي في كافة القطاعات الشرطية، وتشجع موظفيها على العمل التطوعي الإنساني ضمن منظومة عمل تخدم استراتيجية شرطة دبي في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجع روح التعاون والمشاركة الإيجابية، للارتقاء بالمجتمع وبناء الإنسان النافع لمجتمعه، لتأتي مبادرة البرنامج التعليمي «فينا خير» المتمثل في فريق عمل تطوعي مشترك من متطوعي الإدارة والنزلاء، كجزء لا يتجزأ من هذه التوجهات.

وأوضح المقدم يوسف، أن البرنامج الذي يشرف عليه العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية، ونائب العميد مروان عبدالكريم جلفار، وإدارة تعليم وتدريب النزلاء، والمتطوعة الدكتورة مريم حسين البلوشي، ويهدف إلى تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزيز المواطنة الصالحة، ويهدف إلى تعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية، وخلق فرص للنزلاء للقيام بمختلف أشكال العمل التطوعي داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بما يسهم في تعزيز الجانب التطوعي والإنساني في نفوس النزلاء، وبث روح التعاون، وتزويدهم بمهارات وخبرات معينة، حتى يصبحوا بعد قضاء محكوميتهم من الأفراد الساعين للخير والعمل الإنساني والتطوعي في مجتمعاتهم، ونماذج إيجابية وفعالة تحقق الخير في المجتمع.

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