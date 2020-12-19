حاكم الفجيرة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخ عبدالله الشرقي

المصدر: الفجيرة - وام

أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ظهر أمس صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي الذي وافته المنية صباح أمس وذلك في مقبرة الفجيرة.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس المنطقة الحرة بالفجيرة وأنجال الفقيد ــ رحمه الله ــ وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الفجيرة.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي، الذي وافته المنية صباح أمس.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن الديوان: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي، الذي وافته المنية صباح يوم الجمعة 3 جمادى الأولى 1442 هجرية الموافق 18 ديسمبر 2020.

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