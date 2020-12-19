مكتوم الشريفي: قيادتنا أرست الأمن والأمان

المصدر: أبوظبي - وام

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن دعم ورعاية واهتمام القيادة الرشيدة في الدولة تعد عنصراً أساسياً فيما حققته الشرطة في الإمارات من إنجازات ملموسة وواضحة لتوفير الأمن والسكينة لكل المواطنين والمقيمين في هذا الوطن.

وأضاف ــ في كلمة بمناسبة يوم الشرطة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام ــ أن أجهزة الشرطة في الإمارات تعد من الأجهزة الأمنية المحظوظة بفضل ما توفر لها من دعم ورعاية واهتمام بالأمن ورجاله للارتقاء بإمكاناتها وتدريب عناصرها على أحدث المستجدات الأمنية في مواجهة الجريمة ومكافحتها والسيطرة عليها والحد منها ومواجهتها. وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تواصل باهتمام تنفيذ أحدث التطورات التقنية من خلال منظومة المدينة الآمنة، والتي تتماشى مع رؤية الإمارات وتوجهها بأن تصبح أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2071، واعتماد الذكاء الاصطناعي بمعدل مئة بالمئة بحلول 2031، وخصوصاً في مكافحة الجريمة.

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